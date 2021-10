Assaltantes invadem consulado de Portugal no Rio de Janeiro e fazem cônsul refém

© Pixabay

A residência oficial do cônsul de Portugal no Rio de Janeiro, sede do Consulado, foi invadida na madrugada deste domingo e o diplomata, Luiz Gaspar da Silva, e os seus familiares foram feitos reféns, disse à Lusa fonte diplomática.

De acordo com o embaixador de Portugal em Brasília, Luís Faro Ramos, o Cônsul e a sua família já foram libertados e "estão bem".

O diplomata disse ainda à Lusa que as "autoridades brasileiras estão a tratar do caso".

Segundo o jornal O Globo, a Polícia Civil já esteve no local para a realização de perícias.

Aos agentes da polícia, testemunhas disseram que os assaltantes estavam armados e não sabiam que ali funcionava o consulado, acreditando tratar-se apenas de uma mansão.

Segundo o depoimento de uma vizinha, citada pel'O Globo, todos os reféns foram mantidos numa das divisões da residência sob a vigilância de dois dos assaltantes por cerca de 50 minutos, tendo conseguido levar do local objetos de valor.