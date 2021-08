Assessora de Cuomo pede demissão após acusações de assédio sexual

Melissa DeRosa com Andrew Cuomo © Justin Lane/EPA

Uma das principais assessoras do governador de Nova Iorque Andrew Cuomo pediu a demissão, este domingo, depois de saber que aumentaram as hipóteses de o político democrata enfrentar acusações por alegado assédio sexual a 11 funcionárias, antigas e atuais.

Melissa DeRosa, que é secretária do governador desde 2017, foi descrita durante muito tempo pela imprensa da cidade como uma das confidentes mais próximas de Cuomo. No entanto, na carta de demissão, à qual vários órgãos de comunicação norte-americanos tiveram acesso no domingo, Melissa DeRosa afirma que os últimos dois anos foram "duros, emocional e mentalmente".

"Foi a maior honra da minha vida servir a população de Nova Iorque durante os últimos dez anos. A resiliência, a força e o otimismo dos nova-iorquinos nos momentos mais difíceis inspiram-me todos os dias", destacou Melissa DeRosa.

A saída de Melissa acontece poucos dias depois de uma mulher ter apresentado queixa contra o governador e ter afirmado que Cuomo lhe apalpou os seios. Esta mulher, não identificada mas que se sabe ter trabalhado como assistente de Cuomo, alega que o governador a assediou na sua mansão executiva, no ano passado.

A acusação faz parte de um relatório explosivo segundo o qual Cuomo terá assediado sexualmente 11 funcionárias do governo. Cuomo, de 63 anos, nega ter tocado em mulheres de forma inapropriada e rejeitou o pedido do Presidente Joe Biden, bem como de outros membros importantes do partido, para que renuncie ao cargo.