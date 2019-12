Por Carolina Rico 03 Dezembro, 2019 • 12:46 Partilhar este artigo Facebook

Outrora cobertos de neve e calcorreados por rios gelados, agora apenas verdes. O fotografo da Reuters Denis Balibouse visitou nos últimos três anos vários glaciares na Suíça e comparou a paisagem atual com a de fotografias tiradas há mais de 200 anos.

É um antes e depois revelador de um dos mais conhecidos efeitos das alterações climáticas: a temperatura do planeta aumenta, os glaciares derretem, o nível das águas do mar sobe. As consequências são devastadoras para os ecossistemas.