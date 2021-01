Astrazeneca entrega nove milhões de vacinas à UE até março

A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen © EPA

A Astrazeneca vai entregar nove milhões de doses da vacina contra a Covid-19 à União Europeia até ao final de março, informou a presidente da Comissão Europeia.

O prazo é assim antecipado em uma semana. No Twitter, Ursula von der Leyen esclareceu que desta forma serão entregues cerca de vinte e cinco por cento do total de doses contratualizadas com a Astrazeneca.

A presidente da Comissão Europeia indicou ainda que o laboratório vai expandir a sua capacidade de produção no continente europeu.

A vacina contra a covid-19 desenvolvida pela Universidade de Oxford e pela farmacêutica AstraZeneca chega a Portugal no dia 09 de fevereiro, revelou no sábado o coordenador da taskforce responsável pelo plano de vacinação, Francisco Ramos.

"Chegarão cerca de 113 mil doses, salvo erro, no dia 09 de fevereiro", adiantou à SIC Notícias o coordenador da "taskforce" sobre a mais recente vacina a ser autorizada pela Agência Europeia do Medicamento (EMA) para a sua introdução no mercado e administração a todas as pessoas com mais de 18 anos, numa decisão tomada na sexta-feira.