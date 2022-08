Ataque a bar no México mata três pessoas, incluindo um jornalista

© Pixabay

Um jornalista foi uma das três pessoas mortas a tiro em um bar no centro do México, durante a noite de terça-feira, o que o tornou o 13.º profissional da comunicação social a ser morto este ano no país.

O governador de Guanajuato, Diego Rodríguez Vallejo, condenou o assassínio de Ernesto Méndez e duas outras pessoas, através da rede social Twitter.

A organização de defesa da liberdade de expressão Artigo 19 adiantou que homens armados atacaram o bar que é propriedade da família de Méndez, em San Luis de la Paz, ao fim de terça-feira.

Méndez era o diretor do meio local Tu Voz.

Até há três anos, Méndez tinha trabalhado para o sítio noticioso Zona Franca, segundo a diretora deste, Carmen Martínez.

Ainda não está claro se Méndez estava no programa do governo federal de proteção de jornalistas e defensores dos direitos humanos sob ameaça.

Enquanto o crime organizado é suspeito habitual de envolvimento em assassínios de jornalistas, políticos ou dirigentes de localidades mais pequenas com motivações políticas ou criminosas também são suspeitos frequentemente.

Os jornalistas que dirigem pequenos meios no interior do México são alvos fáceis.