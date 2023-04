Ataque aéreo da Junta Militar no poder em Myanmar faz pelo menos 50 mortos

© AFP

Por Carolina Rico 12 Abril, 2023 • 08:09 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A Junta Militar no poder em Myanmar (antiga Birmânia), lançou na madrugada de terça-feira um ataque aéreo numa aldeia no centro do país, provocando pelo menos 50 mortos e dezenas de feridos.

O ataque teve como alvo uma cerimónia de abertura de um gabinete administrativo ligado ao Governo de Unidade Nacional, que se proclama como a autoridade legítima do país após o golpe de Estado de 2021, na localidade de Pazigyi, na região de Sagaing, um dos principais bastiões da resistência contra o exército de Myanmar.

Uma testemunha disse à Associeted Press que um avião de combate lançou bombas diretamente contra a multidão e que militares dispararam contra as pessoas a partir de um helicóptero.

O porta-voz da Junta Militar confirma o ataque e admite que há civis entre as vítimas, mas culpa os opositores. "Ouvimos dizer que mais pessoas foram mortas por causa das grandes explosões de armas e munições exibidas no evento", afirmou Zaw Min Tu, citado pela AFP.

As equipas de resgate dizem que há crianças entre os mortos e que o balanço final de vítimas mortais deve superar os 100.

O alto-comissário das Nações Unidas para os Direitos Humanos, Volker Turk, manifestou-se "horrorizado" com o sucedido e pediu que os responsáveis sejam levados à justiça.

Também o secretário-geral das Nações Unidas António Guterres condenou o ataque e reiterou o seu apelo "para os militares porem fim a esta campanha de violência contra a população de Myanmar".

De acordo com o relator das Nações Unidas para Myanmar, Thomas Andrews, mais de três mil civis foram assassinados e 1,3 milhões de pessoas foram obrigadas a abandonar as suas casas devido à violência armada no país.

Segundo a ONU, a Junta Militar mantém 16 mil presos políticos.