Ataque ao Capitólio. Comissão de investigação diz que Trump agiu de forma "premeditada"

A comissão que investiga a invasão ao Capitólio dos Estados Unidos declarou esta quinta-feira que o ex-chefe de Estado Donald Trump orquestrou um plano para derrubar as eleições presidenciais de 2020, agindo de forma "premeditada".

As declarações de abertura do presidente, Bennie Thompson, e da vice-presidente do painel, Liz Cheney, na última sessão pública do ano, foram carregadas de linguagem frequentemente usada em acusações criminais.

Ambos os congressistas descreveram Trump como "substancialmente" envolvido nos eventos de 6 de janeiro de 2021, cometendo uma "traição incrível do seu juramento" de cargo.

A comissão alertou que a invasão ao Capitólio norte-americano não foi um incidente isolado, mas um aviso sobre a fragilidade da democracia do país na era pós-Trump.

"Nada disto é normal, aceitável ou legal numa república", disse a congressista republicana Liz Cheney.

"Não há defesa de que Donald Trump foi enganado ou irracional. Nenhum presidente pode desafiar o estado de direito e agir dessa maneira numa república constitucional, ponto final", acrescentou.

A 10.ª sessão pública, apenas algumas semanas antes das eleições intercalares, investiga o "estado de espírito" de Trump, disse o democrata Bennie Thompson.

A comissão está a começar a resumir as suas conclusões de que o republicano Trump, após perder as eleições presidenciais de 2020, tentou impedir que o Congresso certificasse a vitória do democrata Joe Biden. O resultado foi a invasão ao Capitólio por manifestantes pró-Trump.

A comissão pode tomar uma decisão sobre fazer uma referência criminal ao Departamento de Justiça, embora Cheney tenha referido que o trabalho do painel não era tomar decisões de acusação.

A audiência de hoje começou num complexo do Capitólio praticamente vazio, com a maioria dos congressistas nos seus estados a fazer campanha para as eleições intercalares.

Várias pessoas que estavam entre os milhares que invadiram o Capitólio estão agora a concorrer a cargos no Congresso, algumas com o apoio do ex-Presidente republicano.

Polícias que tentaram deter a multidão em 6 de janeiro de 2021 preencheram a primeira fila da sala de audiências.

Mais de 850 pessoas foram acusadas pelo Departamento de Justiça no ataque ao Capitólio, com algumas a serem condenadas a longas sentenças de prisão. Vários líderes e membros dos grupos neofascistas Oath Keepers e Proud Boys foram acusados de sedição.

Trump enfrenta várias investigações estudais e federais sobre as suas ações nas eleições.