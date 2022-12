Ataque ao Capitólio. Comissão recomenda acusações criminais contra Donald Trump

© EPA

A comissão que investiga o ataque ao Capitólio norte-americano acusou esta segunda-feira o ex-presidente Donald Trump de vários crimes, incluindo incitamento à insurreição, conspiração para fraude e obstrução de ato do Congresso, encaminhando o processo ao Departamento de Justiça.

Numa reunião final na tarde de hoje, após 18 meses de trabalho, os sete Democratas e dois Republicanos que integram a comissão recomendaram acusações criminais contra Trump e associados que o ajudaram a lançar uma campanha multifacetada para tentar travar a eleição de 2020.

Ao encerrar uma das investigações do Congresso mais exaustivas da história norte-americana, a comissão concluiu que Donald Trump tentou subverter a transferência do poder presidencial para Joe Biden - primeiro pressionando aliados em todos os níveis do Governo e depois com a ajuda de uma multidão violenta.

Donald Trump "perdeu a eleição de 2020 e sabia disso, mas escolheu tentar permanecer no poder", disse o democrata Bennie Thompson, chefe da comissão, na abertura da reunião, à qual se seguiu a exibição de um vídeo com muitos dos momentos-chave da investigação, como imagens da violência dentro do Capitólio em 6 de janeiro de 2021.

"Temos toda a confiança de que o trabalho desta comissão ajudará a fornecer um guião para a justiça", acrescentou Thompson.