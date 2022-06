Ataque ao Capitólio. Trump diz que conclusões da comissão de investigação não passam de "troça"

Donald Trump © Brandon Bell/AFP

Donald Trump diz que a conclusão da comissão que investiga o ataque ao Capitólio não passa de troça. A comissão encontrou provas suficientes para que Trump seja acusado de tentativa de anular os resultados das eleições que deram a vitória a Joe Biden. Na resposta, Trump diz que a justiça está a "troçar" dos americanos.

Numa carta com 12 páginas, Donald Trump considerou como "tribunal ilegal" o grupo composto por sete democratas e dois republicanos, que, há um ano, investiga a responsabilidade do antigo presidente no ataque ao Capitólio, a 6 de janeiro de 2021.

No documento, Trump volta sublinhar que houve fraude nas eleições de 2020, que elegeram Joe Biden como líder dos norte-americanos, e escreve que a comissão procura distrair o povo americano, em vez de se concentrar nos verdadeiros problemas dos Estados Unidos.

Donald Trump acrescentou também que o ataque ao Capitólio foi a resposta dos norte-americanos ao que considera uma responsabilização pelos sinais claros de atividades criminosas durante as eleições, por parte dos funcionários eleitos.

A resposta de Donald Trump surge depois da comissão que investiga o ataque ter revelado que foram descobertas provas suficientes para que o antigo presidente seja investigado pelo departamento de Justiça por tentar anular os resultados das eleições de 2020. A comissão parlamentar recolheu informações de personalidades próximas de Donald Trump, que tentaram demovê-lo das alegações de fraude eleitoral, sublinhando que o antigo presidente mais parecia estar "desligado da realidade".

Nas duas audiências públicas, a comissão tentou mostrar que, através do incentivo à invasão à sede do congresso, Donald Trump tinha em mente uma tentativa de golpe de Estado. Até ao dia 23 de junho, devem acontecer mais quatro audiências.