Ataque armado em escola primária no Texas faz pelo menos 15 mortos

Um ataque armado numa escola primária na cidade de Uvalde, no Texas, fez pelo menos 15 mortos esta terça-feira.

Segundo avança a Reuters, que cita o governador do Texas Greg Abbott, as vítimas mortais são 14 crianças e um professor.

"O atirador disparou e matou forma horrível e incompreensível 14 estudantes e um professor", lamenta o governador, em conferência de imprensa.

O suspeito, um jovem de 18 anos natural da localidade de Uvalde, terá sido abatido pela polícia depois de entrar na escola armado com um revólver.

Ted Cruz, senador republicano do Texas, agradeceu no Twitter às "heroicas forças policiais" e os serviços de emergência pela sua intervenção durante o "horrível tiroteio".



Por seu lado, a porta-voz da Casa Branca, Karine Jean-Pierre, disse que o Presidente norte-americano, Joe Biden, foi informado sobre o tiroteio no avião Air Force One, enquanto regressa de uma viagem de cinco dias à Ásia, e vai continuar a receber atualizações.

Inicialmente, o hospital de Uvalde informou através do Facebook que 13 crianças foram transportadas para o serviço de urgência de ambulância ou autocarro, enquanto outro hospital recebeu um adulto ferido com gravidade.

