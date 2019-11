Ataque com arma branca faz pelo menos três feridos em Haia

Por Lusa 29 Novembro, 2019 • 20:13 Partilhar este artigo Facebook

A polícia holandesa referiu esta noite que pelo menos três pessoas foram feridas em Haia, num aparente ataque com arma branca na principal rua comercial da cidade.

Numa mensagem na rede social Twitter, a polícia holandesa referiu que o incidente ocorreu na Grote Markstraat, principal rua comercial da cidade.

A polícia montou uma operação de busca de um homem aparentando ter entre 45 e 50 anos, suspeito de ser o autor do ataque.

Várias ambulâncias acorreram ao local para prestar cuidados médicos a pelo menos três pessoas, que apresentavam ferimentos provocados por arma branca.

Este incidente ocorreu algumas horas após o ataque de hoje à tarde na Ponte de Londres, que provocou a morte de duas pessoas, além do atacante, e vários feridos, alguns em estado grave, segundo fontes oficiais citadas pela imprensa britânica.

O atacante esfaqueou várias pessoas com uma arma branca, sendo depois abatido a tiro pela polícia, confirmaram à imprensa fontes oficiais da polícia metropolitana londrina.

Uma porta-voz da polícia holandesa disse ser ainda cedo para classificar o esfaqueamento de pelo menos três pessoas na noite de hoje numa zona comercial central de Haia como tendo motivação terrorista. Citada pela agência Associated Press, Marije Kuiper disse que a polícia continua a efetuar buscas para deter o autor do esfaqueamento de três pessoas no Groot Markstraat, a principal zona comercial da capital holandesa, numa altura em que as lojas estavam apinhadas de consumidores a tentar aproveitar a Black Friday.

Kuiper acrescentou não ter ainda informações sobre as condições em que se encontram as três pessoas que ficaram feridas.

Notícia atualizada às 21h23