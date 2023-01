Ataque com faca em comboio faz dois mortos no norte da Alemanha

De acordo com a polícia local, o atacante é um homem entre os 20 e 40 anos © Florian Sprenger/EPA

Duas pessoas morreram e várias ficaram feridas num ataque com faca num comboio regional no norte da Alemanha.

O ataque foi confirmado pela polícia local à AFP, garantindo que o alegado agressor já foi detido. O suspeito foi capturado pelas autoridades alemãs na estação ferroviária da cidade de Brokstedt.

O porta-voz da polícia, citado pela AFP, disse que a investigação relativa ao motivo do ataque centra-se em "todas as direções", incluindo possíveis problemas de extremismo ou psicológicos por parte do agressor.

O comboio onde aconteceram os ataques viajava entre Hamburgo e Kiel. A secretária regional do Interior, Sabine Sütterlin-Waack, disse estar "chocada" com o ataque e garantiu que "os seus pensamentos estão com os familiares e as pessoas mais próximas das vítimas".

Adiantou ainda que as autoridades estão a "trabalhar arduamente" para determinar as motivações.

De acordo com o jornal alemão Der Spiegel, que cita um porta-voz da polícia, afirma que o agressor é um homem e tem entre 20 e 30 anos.

Ainda segundo o mesmo jornal, há três feridos graves e quatro ligeiros. O autor do ataque também foi ferido.