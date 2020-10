Ataque com faca em igreja em Nice. Há pelo menos três mortos

Por Rita Carvalho Pereira 29 Outubro, 2020 • 09:21 Partilhar este artigo Facebook

Um atacante armado com uma faca matou pelo menos três pessoas, esta manhã, numa igreja de Nice, em França, de acordo com o autarca da cidade.

O agressor, que gritou "Allahu Akbar" ("Deus é Grande") após o ataque, já foi detido pelas autoridades, que garantem que a situação está agora sob controlo.

De acordo com a agência de notícias AFP, o ataque aconteceu cerca das 9h00 locais (8h00 em Lisboa), perto da basílica Notre-Dame de Nice.

Fonte policial disse à agência francesa que duas pessoas, um homem e uma mulher, foram mortas na igreja de Notre-Dame, onde ocorreu o ataque, e uma terceira vítima, gravemente ferida, morreu num bar perto da igreja, onde se tinha refugiado.

"Estou no local com a polícia, que prendeu o autor do ataque. Confirmo que tudo aponta para um ataque terrorista na Basílica de Notre-Dame de Nice", adiantou Christian Estrosi, presidente da câmara de Nice, numa publicação na sua página de Twitter.

Christian Estrosi declarou-se "devastado" com a existência de "3 vítimas, 2 das quais morreram dentro da basílica de Notre-Dame".

O autarca pediu à população que evite aquela área, "para permitir o trabalho da polícia e dos serviços de emergência".

Estrosi deixou ainda um agradecimento à polícia pela ação rápida e adiantou que já falou ao telefone com o Presidente francês, Emmanuel Macron, que lhe transmitiu "todo o seu apoio ao povo de Nice" e garantiu que estará no local ainda ao final desta manhã.

O ministro do Interior de França, Gérald Darmanin, anunciou no Twitter uma "reunião de crise" com a participação do Presidente, e o primeiro-ministro, Jean Castex, assim como os deputados franceses, fizeram questão de cumprir, esta manhã, um minuto de silêncio em memória das vítimas, na Assembleia Nacional.

Entretanto, a unidade antiterrorista do Ministério Público francês abriu uma investigação ao caso.

Este ataque em França surge duas semanas após o país ter ficado horrorizado com o homicídio de Samuel Paty, um professor que foi decapitado por um extremista islâmico, depois de ter mostrado, em aula, caricaturas do profeta Maomé.

Notícia em atualização