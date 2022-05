Ataque com foguetes provoca incêndio em refinaria no norte do Iraque

© Gailan Haji/EPA

Um ataque com foguetes contra uma refinaria na cidade de Erbil, no norte do Iraque, provocou no domingo um incêndio num dos depósitos, que já foi controlado, sem deixar vítimas mortais, anunciou o governo iraquiano.

Os projéteis foram dirigidos contra uma refinaria no bairro de Jabat em Erbil, capital da região autónoma do Curdistão, "o que provocou um impacto num dos depósitos principais da refinaria e um incêndio no seu interior que foi controlado pelas autoridades competentes".

De acordo com a mesma fonte governamental, "outro míssil atingiu o exterior da refinaria", mas não se registaram "vítimas mortais", embora não tenha precisado se há feridos.

Inicialmente, o departamento antiterrorista do Curdistão tinha dado conta da queda de seis foguetes do tipo Katiusha perto do distrito de Jabat, na província de Erbil, sem causar "danos significativos".

O governo do Iraque, país que é o segundo maior produtor de crude da Organização dos Países Exportadores de Petróleo (OPEP), assegurou que o ataque contra a refinaria tinha como objetivo "afetar o fornecimento de energia elétrica", atribuindo o ataque a grupos de "terroristas e criminosos".

De acordo com o comunicado, as forças de segurança mobilizadas na sequência do ataque encontraram um lançador de foguetes com quatro mísseis perto de Nínive, a oeste de Erbil, e desativaram os projéteis.

Este é o segundo ataque do género em menos de um mês sofrido pela refinaria de Jabat, depois de em 6 de abril seis foguetes terem caído nas imediações sem causar danos.

Trata-se do segundo ataque do género durante o fim de semana no Iraque, depois de no sábado terem caído outros dois perto da base militar de Ain al Asad, no oeste do país.

No passado dia 13 de março houve outro ataque sem vítimas contra Erbil com 12 mísseis que foram lançados desde o Irão pela Guarda Revolucionária, que alegou que estavam direcionados contra "um centro estratégico de conspiração israelita" da dita cidade, cuja presença na capital curda-iraquiana foi negada por Bagdad.