Terrorismo, ataque de míssil ou acidente? Ucrânia quer investigar queda de avião

Oleksiy Danylov disse que estão a ser seguidas pistas que surgiram na internet © Oleg Petrasyuk/EPA

Por Catarina Maldonado Vasconcelos 09 Janeiro, 2020 • 11:00 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O secretário de segurança nacional da Ucrânia, Oleksiy Danylov, referiu esta quinta-feira que a equipa de investigação está a analisar a hipótese de o avião que na quarta-feira caiu em Teerão ter sido abatido por um míssil russo.

Oleksiy Danylov disse que estão a ser seguidas pistas que surgiram na internet de que teria sido essa a causa do despenhamento da aeronave. Por isso, as autoridades ucranianas estão em busca de vestígios de um míssil russo no local do acidente, conforme relata a Reuters na rede social Twitter.

Esta não é, no entanto, a única teoria ponderada. Entre outras, a equipa de investigadores vai estudar se houve falha no motor, colisão com outro objeto ou ataque terrorista.

A Ucrânia admite que a falha no motor, hipótese avançada inicialmente, poderá de facto não ser o fator que espoletou a queda do Boeing 737. Ainda na quarta-feira o Irão disse negar-se a entregar as caixas negras do avião à fabricante norte-americana.