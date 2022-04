Ataque contra civis em Bucha, Alemanha assume subsidiária da Gazprom e outros destaques TSF

Volodymyr Zelensky diz que os soldados russos são "assassinos, torturadores, violadores e assaltantes" © Robert Ghement/EPA

Depois das dezenas de cadáveres encontrados nos arredores de Kiev, o Presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, disse que os soldados russos são "assassinos, torturadores, violadores e assaltantes".

Por seu lado, a Rússia mantém a teoria e nega "categoricamente" o massacre de civis em Bucha. "Rejeitamos categoricamente todas as acusações", disse o porta-voz do Kremlin, Dmitri Peskov.

Em Portugal, o novo ministro dos Negócios Estrangeiros, João Gomes Cravinho, disse que as imagens são "profundamente perturbadoras" e que este acontecimento deve levar a União Europeia a aumentar as sanções contra a Rússia.

O ministro alemão da Economia, Robert Habeck, anunciou que o Estado alemão vai assumir temporariamente o controlo da subsidiária da Gazprom no país, por causa da "importância no fornecimento" de energia na Alemanha.

Dez por cento dos docentes da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa foram denunciados por assédio moral e sexual. A instituição criou um canal para receber queixas e em apenas 11 dias foram feitas 70 queixas.

A Uber está a ser investigada pela Autoridade da Mobilidade e dos Transportes (AMT) e pelo Instituto da Mobilidade e Transportes (IMT). por causa da prática de os motoristas avaliarem com estrelas os utilizadores do serviço.

Em Odessa, as explosões marcaram o dia. O enviado especial da TSF à cidade ucraniana, Rui Polónio, disse que "a Ópera está dentro da zona militar e habitualmente é inacessível aos jornalistas" e que se mantém "sem marcas de bombardeamento".

O Ministério da Administração Interna, agora liderado por José Luís Carneiro, garantiu que a reforma do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) vai mesmo em frente e garante que "todo o processo de reestruturação vai ser claro e transparente".

Fernando Medina estreou-se esta segunda-feira nas reuniões internacionais com a promessa de que irá existir um Orçamento do Estado ainda em abril. O novo ministro das Finanças participou nas reuniões do Eurogrupo e do Ecofin.

Também em abril estreia o filme Salgueiro Maia - O Implicado. A TSF falou com o ator que deu vida ao capitão de Abril, Tomás Alves, e com o realizador da longa-metragem.

Ainda no campo da cultura, a TSF falou com Nuno Saraiva, editor que está a reeditar o disco Cantigas de Maio, de José Afonso, que está a cumprir a missão de tornar disponível música que não existia no mercado.

A escritora Lídia Jorge vai ter cátedra com o seu nome na Universidade UMass Amherst, no Massachusetts, por ser "uma das vozes mais representativas da geração pós-revolução em Portugal".