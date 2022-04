Ataque com mísseis em Lviv faz pelo menos sete mortos

Por Carolina Rico 18 Abril, 2022 • 09:19 Partilhar este artigo Facebook

Cinco mísseis atingiram esta manhã a cidade de Lviv, provocando pelo menos sete mortos e 11 feridos, incluindo uma criança, avançao o governador militar regional Maksym Kozytskyy.

"Os escombros estão a ser desmantelados, pelo que este não é o balanço final", ressalva.

Três mísseis atingiram armazéns e um quarto teve como alvo uma oficina de reparação de pneus, mas as janelas de oito prédios residenciais e de uma escola também ficaram danificadas com o impacto.

O autarca da cidade, Andriy Sadovy, afirma no Twitter que mais de 40 carros ficaram destruídos na oficina atingida.

Одна з ракет поцілила у цивільний об"єкт - шиномонтаж.



Попередньо загинуло 6 людей.

11 поранено, серед них 1 дитина.



Пошкоджено або знищено близько 40 автомобілів.



Від ударної хвилі розбиті вікна в готелі поблизу. В ньому живуть евакуйовані українці. pic.twitter.com/HgqoiR05Yv - Андрій Садовий (@AndriySadovyi) April 18, 2022

Já a deputada ucraniana Lesia Vasylenko diz que os alvos seriam a estação ferroviária da cidade e unidades de armazenamento.

#Lviv one hour ago. At least 5 #Russia missiles hit the Western city. Train station and storage units were targeted. pic.twitter.com/rzMEbcs70z - Lesia Vasylenko (@lesiavasylenko) April 18, 2022

"Cinco poderosos mísseis atingiram ao mesmo tempo infraestruturas civis da cidade europeia de Lviv", escreveu o conselheiro presidencial, Mykhailo Podolyak, numa mensagem publicada no Twitter. "Os russos continuam a atacar barbaricamente as cidades ucranianas a partir do ar, declarando a todo o mundo o seu 'direito' a... matar ucranianos."

Five powerful missile strikes at once on the civilian infrastructure of the old European Lviv. The Russians continue barbarically attacking Ukrainian cities from the air, cynically declaring to the whole world their "right" to... kill Ukrainians. - Михайло Подоляк (@Podolyak_M) April 18, 2022



No dia 26 de março, uma série de ataques destruíram um depósito de combustível nos arredores da cidade de Lviv, provocando ferimentos em cinco pessoas.



Um outro ataque, no dia 18 de março, atingiu um hangar de reparação de aeronaves, próximo do aeroporto da cidade.



Antes, no dia 13 de março, mísseis cruzeiro foram disparados contra uma importante base militar a 40 quilómetros a noroeste de Lviv, provocando 35 mortos e 134 feridos.

