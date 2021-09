Ataque de tubarão em praia australiana faz um morto

Ataque aconteceu numa praia do estado de Nova Gales do Sul, na Austrália © DR

Um surfista morreu, este domingo, na Austrália, devido a um ataque de um tubarão, enquanto praticava a modalidade numa praia do estado de Nova Gales do Sul, apesar dos esforços da equipa de resgate, noticiou a estação de televisão pública australiana ABC.

O homem, com cerca de 30 anos, foi socorrido de imediato pelos serviços de emergência destacados num helicóptero na praia Esmeralda, perto da cidade de Coffs Harbour, mas as feridas provocadas no braço foram fatais para o surfista.

"Foi devastador para toda a gente que estava na praia hoje de manhã. Alguns surfistas locais e outras pessoas ajudaram. Foram incrivelmente valentes numa situação difícil", disse Chris Wilson, funcionário do serviço de ambulâncias de Nova Gales do Sul, àquela estação australiana.

Aaron Amstrong, surfista que reside na zona há vinte anos, indicou ser o primeiro ataque de tubarão de que tem memória naquela praia.

Cinco pessoas morreram em 2020 na Austrália na sequência de 26 ataques de tubarões, segundo fontes governamentais.

Segundo estudos da agência científica governamental CSIRO, no início de 2018, na zona costeira australiana havia 2.210 exemplares de tubarões-brancos adultos, considerados os mais perigosos.