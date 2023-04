Três dias de luto. Quatro crianças mortas em ataque com machado em creche no Brasil

O ataque aconteceu na creche Cantinho Bom Pastor, em Blumenau, no Brasil © Savio James/EPA

Quatro crianças morreram, esta quarta-feira, num ataque com um machado a uma creche em Blumenau, no Brasil, segundo informações da Polícia Militar e dos bombeiros, citados pelo jornal brasileiro Folha de São Paulo. As vítimas mortais são três meninos e uma menina, com idades compreendidas entre os cinco e os sete anos.

Além das vítimas mortais, cinco outras crianças ficaram feridas, uma delas com gravidade, e já foram transportadas para hospitais da região. Uma delas já teve alta. Segundo a Polícia Militar, o autor do ataque tem 25 anos e já se entregou às autoridades. Ainda se desconhecem as motivações do crime.

O tenente da Polícia Militar local, Márcio Filippi, contou à CNN Brasil que o autor do ataque já foi encaminhado para a polícia civil e como tudo aconteceu.

"Saltou o muro da escola, entrou no pátio onde as crianças estavam a brincar e começou a desferir golpes. Tivemos quatro mortos no local e cinco crianças foram hospitalizadas", revelou o comandante.

Uma das professoras da creche contou à Folha de São Paulo que trancou a sala onde estavam os bebés para os proteger.

O Presidente do Brasil, Lula da Silva, recorreu ao Twitter para condenar mais um "ato de violência" contra crianças "inocentes e indefesas".

"Não há dor maior do que a de uma família que perde os seus filhos ou netos, ainda mais num ato de violência contra crianças inocentes e indefesas. Os meus sentimentos e preces para as famílias das vítimas e comunidade de Blumenau perante a monstruosidade ocorrida na creche Bom Pastor", escreveu Lula no Twitter.

O governador de Santa Catarina, Jorginho Mello, já reagiu no Twitter. Decretou três dias de luto no Estado e manifestou solidariedade com as famílias das vítimas.

"O assassino já está preso. Deixo aqui a minha total solidariedade. Que Deus conforte o coração de todas as famílias neste momento de profunda dor", pode ler-se no Twitter de Jorginho Mello.

Também consternada ficou a primeira-dama do Brasil, Janja Lula da Silva, que garantiu estar a acompanhar o ataque.

"Toda a minha solidariedade e carinho neste momento difícil para as famílias e toda a população da cidade", escreveu.

O autarca local, Mário Hildebrandt, garantiu que estão a ser definidas as próximas ações. Para já, a prioridade é prestar apoio às famílias das vítimas.



"Dando o melhor conforto e apoio com as equipas de psicólogos que foram treinados para situações como estas. Vamos organizar-nos para podermos prestar o melhor apoio. Peço aos pais que, com tranquilidade, procurem os seus filhos nas nossas unidades educacionais. É um estabelecimento privado, mas as crianças são do município e, por isso, estamos aqui todos juntos para procurar o melhor atendimento", pediu Mário Hildebrandt.

As autoridades estão a investigar o caso para obter mais informações sobre o ataque.

"É importante que as pessoas não acreditem em boatos do WhatsApp. Procurem nos meios oficiais a informação correta para que não se crie alarme desnecessário. Se houver algum problema ligue para o 190 e para a Polícia Militar para que possamos atender-vos", aconselhou o autarca de Blumenau.

Notícia atualizada às 16h07