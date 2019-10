Ataque em escola da Finlândia provoca um morto e dez feridos

Por Catarina Maldonado Vasconcelos 01 Outubro, 2019 • 12:57 Partilhar este artigo Facebook

Um ataque numa escola na Finlândia provocou pelo menos um morto e dez feridos numa escola na Finlândia.

Dois dos feridos estão em estado grave. Entre os dez atingidos com ferimentos durante o ataque, está o suspeito por espoletar o incidente violento, que está já sob custódia policial.

De acordo com a agência Reuters, o caso ocorreu no leste do país, na cidade de Kuopio, numa escola situada no interior de um centro comercial.

Ainda não são conhecidos todos os detalhes, mas, no Twitter, a Polícia finlandesa fala num incidente violento. As primeiras informações apontavam para um incidente envolvendo armas de fogo, mas a agência Lusa noticia que testemunhas adiantaram mais tarde que um atacante usou uma faca ou uma espada.

* Em atualização