Polícia confirma seis mortos e mais de 20 feridos em Chicago. Atirador em fuga

04 Julho, 2022 • 18:01

Um tiroteio num desfile do Dia da Independência dos Estados Unidos da América em Highland Park, subúrbio a 40 quilómetros do centro da cidade de Chicago, fez seis mortos e mais de 20 feridos, confirmaram as autoridades esta segunda-feira. O atirador está em fuga e é descrito pela polícia como um jovem entre os 18 e os 20 anos, com cabelo preto comprido e que usava uma t-shirt branca. No local foi recuperada uma arma de fogo e as autoridades aconselharam as pessoas a permanecerem em casa.

O município de Highland Park informou na sua página no Facebook que a polícia foi mobilizada para o local após um "incidente" no desfile do Dia da Independência, que é comemorado em 4 de julho, e que o mesmo havia sido cancelado.

"Estamos a ajudar a polícia de Highland Park após o tiroteio no desfile", informou no Twitter o gabinete do xerife do condado de Lake.

O jornal Chicago Tribune refere que o governador de Illinois, o democrata Jay Robert "J. B." Pritzker estava no local. A mesma fonte aponta para um balanço provisório de nove feridos como resultado do tiroteio.

Nem a polícia nem o Conselho Municipal de Highland Park deram números oficiais sobre os feridos ou se houve alguma vítima mortal.

Brad Schneider, um representante da Câmara de Illinois, estava na cidade quando os tiros foram disparados.

"A minha equipa de campanha e eu tínhamos acabado de nos reunir para o início do desfile quando o tiroteio começou", escreveu Schneider no Twitter.

Um repórter do jornal local Chicago Sun-Times relatou ter identificado no local três corpos ensanguentados cobertos por mantas.

Também testemunhas citadas pela AP indicaram ter visto no local corpos ensanguentados cobertos. O Sun-Times informou que o desfile começou por volta das 10h00 locais, mas que foi subitamente interrompido 10 minutos depois de serem ouvidos disparos.

A polícia está a dispersar civis das imediações do local do incidente.

Em atualização