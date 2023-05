Por TSF com agências 25 Maio, 2023 • 12:54 Partilhar este artigo Facebook

Três pessoas, entre as quais dois polícias, morreram esta quinta-feira na sequência de um ataque a tiro e com uma faca na região central de Nagano, no Japão, avançou a emissora pública NHK, citada pela agência de notícias AFP.

De acordo com as autoridades, um homem estaria escondido dentro de um edifício depois do ataque.

Em atualização