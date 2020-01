Um morto e dois feridos graves nos arredores de Paris. Abatido autor do esfaqueamento

A polícia francesa ainda está a conduzir as operações © AFP

Um homem esfaqueou várias pessoas num parque público nos arredores de Paris. Há informação de dois feridos graves no local.

O homem foi abatido pelas autoridades francesas e morreu ainda no local, no parque Hautes Bruyères, situado junto a um supermercado. Testemunhas no local dizem que o homem gritou "Deus é grande". Os serviços de desminagem foram chamados ao local, mas não foram encontrados explosivos. O ministro francês do Interior é esperado no local.

De acordo com o Le Figaro, uma das vítimas entrou em paragem cardiorrespiratória e morreu.

A polícia francesa ainda está a conduzir as operações e pede à população que permaneça longe da área. Ainda não se conhecem mais detalhes sobre o ataque.