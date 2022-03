Ataque russo a base militar em Lviv, perto da fronteira com a Polónia

© EPA

As forças russas bombardearam este domingo uma base militar na região ucraniana ocidental de Lviv, perto da fronteira com a Polónia, disseram as autoridades locais.

"Os ocupantes realizaram um ataque aéreo ao Centro Internacional para a Manutenção da Paz e Segurança. De acordo com informações preliminares, dispararam oito mísseis. Estão a ser recolhidas informações sobre as [potenciais] vítimas", disse a administração regional de Lviv em comunicado.

A notícia do ataque foi avançada pelo The Kyiv Independent e pela CNN. Igor Zinkevych, um legislador local, explicou ao órgão de comunicação social ucraniano que as explosões resultaram da defesa aérea do país contra mísseis russos.

"Todas as unidades militares estão totalmente operacionais", garantiu.

A Rússia lançou a 24 de fevereiro uma ofensiva militar na Ucrânia que já causou pelo menos 564 mortos e mais de 982 feridos entre a população civil e provocou a fuga de cerca de 4,5 milhões de pessoas, entre as quais 2,5 milhões para os países vizinhos, segundo os mais recentes dados da ONU.

A invasão russa foi condenada pela generalidade da comunidade internacional que respondeu com o envio de armamento para a Ucrânia e o reforço de sanções económicas a Moscovo.

