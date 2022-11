Ataque russo a Kiev atinge edifícios residenciais e faz um morto. Sirenes ouvidas em várias cidades

© Vadym Sarakhan/EPA

Por Lusa/TSF 15 Novembro, 2022 • 14:49 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Três edifícios residenciais foram esta terça-feira atingidos num novo ataque russo contra Kiev, o que provocou pelo menos um morto, indicou o presidente do município da capital da Ucrânia, Vitali Klitschko, no Telegram, enquanto as sirenes antiaéreas foram ouvidas em todas as regiões do país, de acordo com responsáveis da Defesa.

"Os socorristas encontraram o corpo de uma pessoa morte", escreveu Vitali Klitschko.

Segundo o autarca, os médicos e equipas de resgate estão no local dos ataques, no distrito de Pechersk, centro da cidade.

O alerta antiaéreo foi acionado em todo o território ao início da tarde devido a possíveis ataques com mísseis. Previamente, os responsáveis das administrações regionais de Kryvyi Rih (centro), Oleksandr Vilkul e Mykolaiv (sul) relatam um lançamento massivo de mísseis a partir de território russo.

A ofensiva militar lançada a 24 de fevereiro pela Rússia na Ucrânia causou já a fuga de mais de 13 milhões de pessoas - mais de seis milhões de deslocados internos e mais de 7,8 milhões para países europeus -, de acordo com os mais recentes dados da ONU, que classifica esta crise de refugiados como a pior na Europa desde a Segunda Guerra Mundial (1939-1945).

A invasão russa - justificada pelo Presidente russo, Vladimir Putin, com a necessidade de "desnazificar" e desmilitarizar a Ucrânia para segurança da Rússia - foi condenada pela generalidade da comunidade internacional, que tem respondido com envio de armamento para a Ucrânia e imposição à Rússia de sanções políticas e económicas.

A ONU apresentou como confirmados desde o início da guerra 6557 civis mortos e 10.074 feridos, sublinhando que estes números estão muito aquém dos reais.

Notícia atualizada às 15h54