Ataque russo com drones kamikaze em Kiev, ativistas pelo clima colados à porta da Galp e outros destaques TSF

A manhã informativa da TSF desta segunda-feira ficou marcada por explosões provocadas por drones kamikaze que atingiram a cidade de Kiev, na Ucrânia. Há pelo menos três mortos.

A central nuclear ucraniana de Zaporijia ficou novamente sem energia elétrica da rede externa, dependendo de geradores a gasóleo para o arrefecimento dos reatores, com Ucrânia e Rússia a acusarem-se mutuamente de responsabilidade pela situação.

Por cá, no Algarve, há 16 jovens ucranianos que tentam esquecer os horrores da guerra. Num campo de férias em Portimão, tentam pela primeira vez colocar-se em cima de uma prancha e fazer paddle. São miúdos que vieram do município de Bilopillya, na região de Sumy, apenas a 14 quilómetros da fronteira com a Rússia. Ouça a reportagem da TSF aqui:

Em Lisboa, ativistas pela justiça climática do movimento Climáximo estão em protesto na sede da Galp, tentando bloquear a entrada do edifício. Três elementos colaram-se, literalmente, às portas da empresa, outros seguram tarjas contra o capitalismo e o aumento do custo de vida. À TSF, Mariana Rodrigues, da Climáximo, explica que o objetivo do protesto é "denunciar os crimes da Galp", empresa que está, neste momento, "a lucrar com a subida dos preços".

A semana de quatro dias esteve em debate no Fórum TSF. O Governo ainda está a estudar o assunto, mas para alguns trabalhadores do setor privado é já uma realidade. O tema, contudo, não é consensual. Sindicatos e patrões têm opiniões diferentes sobre a ideia de encurtar a semana de trabalho.

No Brasil, o primeiro debate entre Bolsonaro e Luiz Inácio Lula da Silva, que disputam a segunda volta das eleições, ficou marcado por ataques e acusações sobre fake news, corrupção e má gestão da pandemia.

O preço dos combustíveis voltou a subir. É o maior aumento das últimas seis semanas. Quem já atestou o depósito esta segunda-feira pagou mais cerca de 11,5 cêntimos por litro de gasóleo face à semana anterior. O litro de gasolina, por sua vez, passou a custar mais sete cêntimos.

Por fim, os distritos do Porto, Viana do Castelo e Braga estão sob aviso amarelo devido à previsão de chuva. As previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera apontam para chuva, "por vezes forte, e ocasionalmente acompanhada de trovoada".