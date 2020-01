Ataque talibã mata 11 polícias no Afeganistão

Os talibã e os EUA estão a tentar negociar uma diminuição das hostilidades ou um cessar-fogo © Watan Yar/EPA

O grupo extremista islâmico talibã atacou uma base policial no norte do Afeganistão matando 11 elementos das forças de segurança, disseram esta terça-feira as autoridades do governo local.

Os talibã primeiro invadiram um posto de controlo perto da base, na segunda-feira, e aparentemente conseguiram invadir o complexo com facilidade, com a cumplicidade de um polícia.

Os detalhes foram fornecidos pelo vereador da província de Baghlan, Mabobullah Ghafari, onde o ataque ocorreu.

Os ataques internos têm sido constantes ao longo dos 18 anos de conflito no Afeganistão, com as tropas dos EUA e da NATO a serem o alvo mais frequente. Mas quando as forças de segurança afegãs são atacadas, o número de vítimas geralmente é muito superior.

Em julho, dois militares norte-americanos foram mortos por um soldado afegão na província de Kandahar, no sul. O atirador foi ferido e detido. Em setembro, outros três militares dos EUA foram feridos quando um membro da Polícia da Ordem Civil Afegã disparou contra um comboio militar, também em Kandahar.

Nenhum grupo assumiu imediatamente a responsabilidade pelo ataque de segunda-feira nos arredores de Puli Khumri, capital da província de Baghlan. No entanto, os talibãs têm uma forte presença na província e frequentemente têm como alvo as forças de segurança afegãs na cidade e nos arredores.

Em setembro, os extremistas atacaram Puli Khumri e bloquearam a estrada principal da cidade para a capital, Cabul, por mais de uma semana.

Atualmente, o grupo controla ou domina cerca de metade do país, num momento em que os talibãs e os EUA tentam negociar uma diminuição das hostilidades ou um cessar-fogo. Tal permitiria a assinatura de um acordo de paz que pudesse fazer regressar a casa cerca de 13 mil soldados norte-americanos e abrir caminho para um acordo mais amplo no pós-guerra para os afegãos.