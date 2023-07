"Ataque terrorista." Rússia diz ter derrubado 25 drones que tentavam atacar Crimeia

Os edifícios afetados são duas torres do conjunto de arranha-céus do centro financeiro © AFP

O Ministério da Defesa russo disse que as forças antiaéreas russas abateram 25 drones ucranianos que tentavam atacar alvos na península da Crimeia, anexada por Moscovo em 2014.

"Uma tentativa do regime de Kiev de levar a cabo um ataque terrorista com 25 drones de asa fixa contra alvos no território da península da Crimeia foi frustrada esta noite", de acordo com um comunicado.

O ataque "não causou vítimas ou destruição" e 16 drones foram destruídos por fogo de artilharia antiaérea e os outros nove caíram no mar, inibidos por meios de guerra eletrónica, referiu.

Anteriormente, as autoridades russas tinham relatado um ataque de drones ucranianos a dois edifícios em Moscovo.

"Os drones ucranianos atacaram-nos esta noite. As fachadas de duas torres de escritórios na cidade foram ligeiramente danificadas. Não há vítimas ou feridos", escreveu o presidente da câmara da capital russa, Sergei Sobyanin, na plataforma Telegram.

Os edifícios afetados são duas torres do conjunto de arranha-céus do centro financeiro e de negócios conhecido como Cidade de Moscovo.

