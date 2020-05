Atas de reunião mostram que Europa desvalorizou gravidade do novo coronavírus

Milão, Itália © AFP

Atas de uma reunião entre 30 elementos do conselho técnico do Centro Europeu de Prevenção e Controlo das Doenças, ocorrida a 18 de fevereiro, provam que o organismo da União Europeia não demonstrou grandes preocupações relativas ao novo coronavírus.

À data, era na Ásia que se verificava a maioria dos focos de infeção, enquanto na Europa havia apenas 45 casos, dos quais grande parte importada. A ironia veio a conhecer-se três dias depois, com o alastramento em larga escala dos contágios ao Norte de Itália.

O El País relata que, na reunião de 18 de fevereiro, os responsáveis do Centro Europeu de Prevenção e Controlo das Doenças consideraram "baixo" o risco da Covid-19 para o continente europeu e de baixo a moderado o risco para os sistemas de saúde, pelo que trataram a epidemia como um problema fácil de gerir. Foi documentada em ata a intenção de compreender até que ponto o novo coronavírus se encontrava disseminado pela Europa e de delinear possíveis medidas para a gestão da Covid-19, intenções que foram adiadas para dali a duas ou três semanas.

A Alemanha foi o Estado que mais vincou a urgência de estipular medidas de distanciamento social e lembrou que o contágio transcende fronteiras, mas a Eslováquia e a Áustria, por exemplo, salientaram a importância de não alimentar o pânico. Já a Espanha revelou estar receosa quanto à eventualidade de se poderem estigmatizar os testados à Covid-19.



A tónica da reunião ficou-se, por isso, pelo estabelecimento de critérios quanto à testagem de pacientes e pela reflexão técnica preliminar. O Centro Europeu de Prevenção e Controlo das Doenças acrescentou que os casos de contágio local eram de gravidade ligeira, escassos e estavam sob a vigilância das autoridades sanitárias.

Mike Catchpole, cientista chefe do Centro Europeu de Prevenção e Controlo das Doenças, exemplificou a grande capacidade de transmissão do vírus com um caso registado numa empresa alemã e de um foco de infeção numa estação de desportos de inverno nos Alpes. Ainda assim, o cientista nórdico reconheceu ser "insustentável" testar mais utentes, sobretudo viajantes provenientes de países já com grandes focos da doença, como as regiões asiáticas do Japão, Vietname e Singapura.



Até ao momento, enquadravam-se na classificação de caso suspeito quem tivesse vindo de Wuhan, o epicentro do surto, com sintomas de Covid-19. O representante aludiu no entanto à necessidade de estender os testes a outros tipos de quadros clínicos, como pneumonias.

Quatro dias mais tarde, já depois dos alarmes que soaram em Itália aquando das primeiras mortes, os critérios exigidos para realizar testes foram alargados.



Ao jornal espanhol El País, o ex-membro da Organização Mundial da Saúde e professor de saúde pública Daniel López Acuña foi conclusivo: o vírus foi subestimado, na sua capacidade de transmissão e nos impactos que poderiam ter as viagens para e de diferentes partes do mundo.

