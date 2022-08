"Até arrombaram o meu cofre." FBI faz buscas na mansão de Donald Trump em Mar-a-Lago

© AFP

O antigo presidente dos EUA Donald Trump afirmou que FBI estava esta segunda-feira a fazer buscas na sua propriedade imobiliária em Mar-a-Lago.

Até ao momento, as circunstâncias das buscas não são claras

Os porta-vozes do Departamento de Justiça e do FBI ainda não responderam às perguntas da agência Associated Press.

"Depois de trabalhar e cooperar com as agências governamentais relevantes, estas buscas não anunciadas na minha casa não são necessárias nem apropriadas", disse Trump, numa longa declaração.

"Nada disto já tinha acontecido com um Presidente dos EUA. Depois de trabalhar e cooperar com as agências governamentais relevantes, esta invasão não anunciada à minha casa não era necessária ou apropriada", acrescentou Donald Trump.

A mansão de Donald Trump, em Mar-a-Lago, Palm Beach, no estado da Florida © AFP

O republicano considera que estas buscas são "um ataque de democratas de esquerda radical que desesperadamente não querem que concorra à presidência em 2024".

O Departamento de Justiça tem estado a investigar a descoberta de caixas com informação classificada que foram levadas para Mar-a-Lago depois de terminada a presidência Trump. Não está claro se a busca do FBI está relacionada com este assunto.

Uma investigação separada relacionada com os esforços dos aliados de Trump para anular os resultados das eleições presidenciais de 2020 e o assalto ao Congresso, em 06 de janeiro de 2021, também se está a intensificar em Washington.