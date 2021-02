Atenas está coberta de neve. Temperaturas chegam aos 20 graus negativos na Grécia

Por Carolina Rico 16 Fevereiro, 2021 • 09:35 Partilhar este artigo Facebook

A frente fria Medea, que desde o início da semana está a atingir a Grécia, deixou esta terça-feira Atenas sob um manto de neve.

Segundo a Associated Press, as autoridades apelaram aos cidadãos para ficar em casa sempre que possível, devido ao frio intenso e insegurança na estrada. Na capital grega, os autocarros públicos não estão a circular, há constrangimentos na rede do metro e a vacinação contra a Covid-19 teve de ser adiada.



Registaram-se ainda cortes de energia em Atenas e nas ilhas Espórades no mar Egeu, devido à queda de árvores.

As temperaturas no norte da Grécia, na região de Kozani, chegaram aos 20 graus negativos, enquanto as ilhas gregas estão a ser mais afetadas pelo vento forte, com rajadas que chegaram aos 118 quilómetros por hora.