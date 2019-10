Atentado no Afeganistão faz três mortos

Protesto no Afeganistão no passado mês de setembro © Omar Sobhani/Reuters

Um atentado com um camião armadilhado matou esta quarta-feira três pessoas, entre as quais dois polícias, e feriu cerca de 20 crianças de uma escola religiosa no leste do Afeganistão, indicaram responsáveis.

O ataque, na província de Laghman, visava o quartel-general da polícia do distrito de Alishing, disse o porta-voz do governador provincial, Asadullah Daulatzai.

"Três pessoas, incluindo dois membros das forças de segurança, foram mortas e 27 ficaram feridas", indicou o porta-voz do Ministério do Interior, Nasrat Rahimi.

A explosão foi tão forte que destruiu parcialmente uma madrassa (escola religiosa) vizinha. Cerca de 20 jovens estudantes foram "feridos com pedaços de vidro", referiu Daulatzai, adiantando que seis polícias também ficaram feridos.

Os talibãs reivindicaram o ataque, que disseram ter matado dezenas de membros das forças de segurança.

As províncias do leste do Afeganistão, como Laghman, são palco frequente de ataques dos talibãs contra as forças de segurança, que causam regularmente vítimas civis.

Nos últimos meses, a violência esteve sobretudo ligada à eleição presidencial.

Mais de 450 civis foram vítimas de ataques, 85 dos quais morreram, na campanha eleitoral e na primeira volta das presidenciais, ocorrida a 28 de setembro, sobretudo devido aos talibãs, anunciou a ONU na terça-feira.