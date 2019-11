Atentado no norte da Síria causa 14 mortos e 33 feridos

© Aboud Hamam/Reuters

Catorze pessoas, incluindo nove civis, morreram este sábado num atentado com uma viatura armadilhada na cidade de Al-Bab, no nordeste da Síria, indicou o Observatório Sírio dos Direitos Humanos (OSDH). A explosão ocorreu numa zona onde se concentram táxis e autocarros em Al-Bab, sob controlo do exército turco há dois anos, disse à agência France Presse o diretor do OSDH, Rami Abdel Rahmane.

Além dos 14 mortos, ficaram feridas 33 pessoas, algumas em estado grave, segundo a organização não-governamental. O atentado ainda não foi reivindicado.

Antigo feudo do grupo jihadista Estado Islâmico (EI), Al-Bab situa-se a 30 quilómetros a nordeste de Alepo e tem sido palco de violência desde a sua conquista pelas forças turcas ajudadas por rebeldes sírios há dois anos, segundo o OSDH.

Desencadeada em 2011 pela repressão de manifestações pacíficas pró-democracia, a guerra na Síria já causou mais de 370.000 mortos e obrigou milhões a abandonarem as suas casas.