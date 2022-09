Atentado suicida junto à embaixada russa em Cabul faz pelo menos dois mortos

© Wakil Kohsar/AFP (arquivo)

Pelo menos duas pessoas morreram e 11 ficaram feridas, esta segunda-feira, na sequência de um atentado suicida junto à embaixada russa em Cabul, no Afeganistão, avança a agência de notícias Reuters.

Um bombista suicida detonou vários explosivos junto à entrada da representação diplomática russa, localizada na zona sudoeste da capital afegã, de acordo com as agências internacionais, que citam as autoridades locais. O atacante foi abatido pela polícia antes de conseguir chegar aos portões da embaixada.

"O atacante suicida antes de atingir o alvo, foi reconhecido e alvejado pelos guardas da embaixada russa", disse à Reuters Mawlawi Sabir, chefe do distrito policial onde ocorreu o ataque.

"Entre os mortos está um funcionário afegão da embaixada russa e um civil", referiu a mesma fonte, precisando que um membro das forças de segurança taliban consta entre os 11 feridos.

O Ministério dos Negócios Estrangeiros russo confirmou, entretanto, que a explosão matou dois membros do pessoal da embaixada, mas sem dar mais pormenores.

A agência estatal russa RIA Novosti também noticiou o ataque, avançando que o incidente ocorreu quando um funcionário diplomático russo se dirigiu à zona exterior da embaixada para chamar os nomes dos candidatos a um visto que ali aguardavam.

A Rússia é dos poucos países que manteve uma representação diplomática em Cabul, desde que os taliban retomaram o poder, há cerca de um ano.

*Notícia em atualização