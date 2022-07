Atirador mata dois sem-abrigo e fere gravemente outros dois em ataque no Canadá

© Justin Lane/EPA (arquivo)

Dois homens morreram na sequência de um tiroteio contra pessoas sem-abrigo em Langley, no oeste do Canadá, no qual duas outras pessoas ficaram gravemente feridas.

O alegado atirador, um homem, foi alvejado e morto por agentes da autoridade, após um veículo descaracterizado da polícia ter sido alvejado várias vezes.

A polícia canadiana adiantou, em comunicado, que no total quatro pessoas, todas elas sem-abrigo, foram atacadas pelo suspeito.

A polícia informou que o ataque começou pouco antes das 06h15 horas locais (16h15 em Lisboa), quando chegaram relatos de tiros em vários locais em Langley, uma cidade nos arredores de Vancouver, na costa do Pacífico canadiano.

Um dos mortos encontrava-se numa paragem de autocarro, enquanto o segundo foi encontrado num parque perto de um centro comunitário que presta apoio os sem-abrigo.

As autoridades também se depararam com duas pessoas gravemente feridas, uma delas uma mulher, que se encontra em estado crítico.

Por volta das 07h00 horas locais (17h00 em Lisboa), a polícia localizou o suspeito do tiroteio numa rua em Langley e, após um confronto, foi baleado e abatido.

Imagens divulgadas por vários meios de comunicação social mostram bicicletas e mochilas no meio da rua ladeadas por cones sinalizadores da polícia, tal como um carro da polícia com pelo menos nove marcas de balas no para-brisas e na janela do condutor.