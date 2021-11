Atividade vulcânica faz primeiro óbito. Homem de 72 anos encontrado morto em casa em La Palma

Nas últimas horas há registo de mais de 30 sismos junto à zona de erupção © EPA

Um homem de 72 anos foi encontrado morto em casa, em La Palma. A vítima integrava um grupo de operações de limpeza e remoção de cinzas na zona de exclusão do Cumbre Vieja, e foi dada como desaparecida quando o grupo teve que abandonar o local.

O vulcão permanece ativo. Na quarta-feira, a lava do vulcão Cumbre Vieja voltou a alcançar as águas do Atlântico perto da praia de Los Guirres.

O maior tremor de terra registou-se de madrugada, junto à povoação de Mazo, atingindo a intensidade 5 na escala de Richter e foi sentido noutras ilhas, como Tenerife e La Gomera.

Nas últimas horas há registo de mais de 30 sismos junto à zona de erupção. As pessoas das povoações da zona leste da ilha foram retiradas por precaução.

O choque térmico entre o mar e a lava, a uma temperatura acima dos 800º C, liberta gases tóxicos acumulados desde quarta-feira, quando a lava voltou a tocar as águas do Atlântico.