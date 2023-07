Ativistas do clima bloqueiam pistas de dois aeroportos na Alemanha

Aeroporto de Hamburgo © Ina Fassbender/AFP (arquivo)

Ativistas do grupo Last Generation bloquearam esta quinta-feira pistas dos aeroportos de Hamburgo e Dusseldorf, na Alemanha, em protesto contra a falta de medidas para enfrentar as alterações climáticas.

O aeroporto de Hamburgo, no norte da Alemanha, confirmou, através da sua conta na rede social Twitter, que a partida dos aviões teve de ser interrompida.

A Last Generation, também através do Twitter, disse que tinha bloqueado esta quinta-feira de manhã os aeroportos de Hamburgo e Dusseldorf, este a oeste do país.

"Estamos a protestar contra a falta de planeamento e aplicação da lei do governo sobre a crise climática", disse o grupo.

✈️ Rollbahnen der Flughäfen Düsseldorf und Hamburg seit 6 Uhr blockiert!



‍⚖️ Wir protestieren gegen die Planlosigkeit und den Gesetzesbruch der Regierung in der Klimakrise. pic.twitter.com/9VUqyVitjI - Letzte Generation (@AufstandLastGen) July 13, 2023

Em novembro, estes ativistas bloquearam o aeroporto de Berlim por duas horas.

O grupo, cujas ações mais comuns são o bloqueio de ruas, pede melhores medidas para proteger o clima, um limite de velocidade de 100 quilómetros por hora nas autoestradas e um bilhete de nove euros para ser usado em todos os comboios na Alemanha.