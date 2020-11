Ator Eddie Hassell morre baleado aos 30 anos

Eddie Hassell © AFP

O ator norte-americano Eddie Hassell morreu baleado, aparentemente por causa de carjacking, no subúrbio de Dallas de Grand Prairie, no Texas, na madrugada de domingo. Hassell tornou-se conhecido pelo seu papel no filme "The Kids Are All Right", nomeado para um Óscar em 2010, e pela série da NBC "Surface". O óbito foi confirmado pelos agentes do ator à revista Variety.

Embora as circunstâncias da morte ainda estejam a ser investigadas, suspeita-se que o ator tenha sido vítima de carjacking. De acordo com o The New York Times, Eddie Hassell foi baleado perto do apartamento da sua namorada, por volta da 01h00 de domingo, e morreu já no hospital, pouco depois. Não foram efetuadas detenções, mas a polícia adiantou que o automóvel já tinha sido recuperado.

Gary Cairns, colega de profissão, prestou homenagem através das redes sociais.

"R.I.P. Eddie Hassell... Trágico. Tão talentoso e cheio de vida. Vou sentir falta do meu amigo", escreveu no Twitter, tal como a atriz Allie Gonino.

"Isto é tão devastados. O meu coração e os meus pensamentos estão com a família do Eddie Hassell. Um belo talento levado muito cedo", acrescentou a atriz.

Quem foi Eddie Hassell?

Em 2010, o ator natural do Texas mostrou o seu talento ao mundo com a comédia "The Kids Are All Right", que foi um dos primeiros filmes a retratar um casal do mesmo sexo a criar dois adolescentes. O filme acabou por ser nomeado para quatro Óscares, incluindo o de Melhor Filme.

Neste trabalho, Eddie Hassell interpretou Clay, um amigo de Laser (Josh Hutcherson) cujos pais (Annette Bening e Julianne Moore) consideram que a personagem de Hassell é instável. Numa entrevista à revista Elle, em 2013, o ator revelou que as suas habilidades com o skate o ajudaram a conseguir o papel.

"O skate tem sido uma grande parte da minha vida, também me fez ser selecionado em anúncios publicitários. Participava em rodeios no Texas e quando me mudei para Los Angeles comecei a andar de skate. Fiz todas as minhas acrobacias. Gosto de qualquer desporto com prancha: surf, wakeboard", contou Eddie Hassell na altura.

No início da carreira, Hassell interpretou Phil Dance, o melhor amigo do estudante Miles Barnett, na série de televisão científica Surface. O ator apareceu em dez episódios ao lado de Leighton Meester e Lake Bell antes de a NBC anunciar, em 2006, que a série tinha sido cancelada após a primeira temporada.

Em 2013, Hassell deu vida ao jovem Chris Espinosa em "Jobs", um filme biográfico sobre Steve Jobs, o fundador da Apple, ao lado de Ashton Kutcher.

Entre as produções em que participou contam-se ainda séries de televisão como "Águas Profundas", "Criadas e Malvadas" e "Ossos", e filmes como "Oh Lucy!", "Bomb City", "Warrior Road", "House of Dust", e "The Family Tree", entre outros.