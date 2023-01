Ator Jeremy Renner em estado crítico após acidente enquanto limpava neve

Jeremy Renner © Theo Wargo/Getty Images via AFP

Jeremy Renner, o ator norte-americano que interpreta o super-herói Hawkeye (Gavião Arqueiro) nos filmes e séries da Marvel, ficou ferido com gravidade na sequência de um acidente relacionado com a limpeza de neve.

O jornal The Hollywood Reporter, que avançou a notícia,​​​​​ escreve que o representante do ator não revela o que aconteceu exatamente - diz apenas que Jeremy Renner ficou ferido num "acidente" quando estava a limpar neve, mas avança que o ator está "em estado crítico, mas estável".

"A sua família está com ele e está a receber excelentes cuidados", acrescenta.

O xerife de Washoe County, perto de Reno, no Nevada, foi chamado ao local do acidente e acrescenta que o ator foi o único envolvido.

O ator tem várias propriedades nas montanhas de Sierra Nevada que foram afetadas pela tempestade de neve que atingiu os Estados Unidos em dezembro.

No dia 12 de dezembro Jeremy Rennerpublicou no Twitter uma fotografia do seu carro enterrado na neve com a descrição "a queda de neve no lago Tahoe não é brincadeira".

Lake Tahoe snowfall is no joke #WinterWonderland pic.twitter.com/6LBG9DsLAU - Jeremy Renner (@JeremyRenner) December 12, 2022

Jeremy Renner, de 51 anos, é também conhecido pelos papéis que desempenhou nas sagas Jason Bourne e Missão Impossível, mas foram os filmes dramáticos "Estado de Guerra" e "A Cidade" que lhe valeram duas nomeações para os Óscares, nas categorias Melhor Ator e Melhor Ator Secundário, respetivamente.