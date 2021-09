Ator Michael K. Williams encontrado morto em casa

Michael K. Williams © Rodrigo Varela/AFP

Por Lusa 07 Setembro, 2021 • 06:59 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O ator norte-americano Michael K. Williams, que ficou conhecido por interpretar Omar Little na série televisiva "The Wire", foi hoje encontrado morto no seu apartamento em Brooklyn, em Nova Iorque (EUA), segundo a imprensa local.

Michael K. Williams foi encontrado inconsciente na sala de jantar da sua habitação, no bairro de Williamsburg, tendo a seu lado o que perecia ser heroína, disseram ao New York Post fontes policiais.

O jornal nova-iorquino refere que o óbito poderá ter ocorrido devido a uma overdose, mas, até ao momento, a causa ainda não foi confirmada.

Ao The Hollywood Reporter, a sua representante, Marianna Shafran, da Shafran PR (Relações Públicas), confirmou a morte do ator de 54 anos.

"É com profunda tristeza que a família anuncia a morte do ator nomeado para os Emmy Michael Kenneth Williams. Pede privacidade enquanto sofre esta perda insuperável", disse Marianna Shafran.

Michael K. Williams foi nomeado recentemente para os Emmy na categoria de melhor ator secundário em série dramática, pela sua interpretação de Montrose Freeman, em "Lovecraft Country" da HBO.

Conhecido por participar nas produções da HBO, o ator norte-americano, além de ser conhecido pelo seu papel em "The Wire", interpretou Chalky White em "Boardwalk Empire", tendo entrado ainda em séries como "Os Sopranos" e "CSI: Nova Iorque" e em filmes como "12 Anos Escravos" e o mais recente "Caça-Fantasmas".