Atos de vandalismo afetam início do dia da "festa nacional" em Barcelona

A circulação ferroviária na Catalunha está a ser afetada por vários atos de vandalismo, no dia em que se comemora a "festa nacional" desta região espanhola que tem um forte movimento independentista.

"Neste momento, encontra-se suspensa a circulação de comboios na linha de alta velocidade Barcelona-Figueres devido a atos de vandalismo", informa a companhia de caminhos-de-ferro espanhola, Renfe, nas redes sociais.

O Dia da Catalunha, conhecido como "Diada", assinala a conquista de Barcelona pelo rei de Espanha Filipe V em 1714, depois de um cerco de 14 meses, mas o dia tem sido utilizado nos últimos anos para defender a causa da independência, com imagens, que passam em televisões de todo o mundo, de uma concentração ordeira e de grandes dimensões.

A demonstração deste ano não deverá ter a mesma importância de anos anteriores devido às medidas em vigor de luta contra a Covid-19.

De acordo com o relato da Renfe no Twitter, os comboios afetados são o AVE 9736 Barcelona Sants-Lyon e o AVE 9702 Barcelona Sants-Paris, devido a um corte na via entre Barcelona e Figueres, estando previsto fazer por estrada o trajeto Barcelona-Perpignan (França).

Outro trajeto afetado é o entre Figueres e Maçanet de la Selva, também em Girona, o que provocou a interrupção da linha suburbana R-11.