"Atos inaceitáveis." Autarcas franceses juntam-se para manifestação contra violência

Os autarcas franceses expressaram, esta segunda-feira, repúdio à atual onda de violência urbana depois de um ataque contra a casa de um deles, após quase uma semana de distúrbios noturnos que parecem estar a perder força.

"Desde terça-feira que as noites são difíceis para os moradores. Os sucessivos atos de violência são inaceitáveis", afirmou o presidente da Câmara de Nanterre, no oeste de Paris, Patrick Jarry, que voltou a apelar à calma.

Os distúrbios começaram na terça-feira à noite, após a morte de Nahel, um jovem de 17 anos atingido por um tiro à queima-roupa durante uma operação stop. O momento em que o adolescente foi morto ficou registado em vídeo.

Até à manhã de domingo, na sequência desta onda de violência, registaram-se 3200 detidos, mais de 700 agentes das forças de segurança feridos, quase cinco mil veículos incendiados, dez mil caixotes do lixo queimados e quase mil edifícios danificados, anunciou o Ministério do Interior. Apesar de se ter registado uma quebra do número de detidos na madrugada desta segunda-feira, para 157, ainda há uma forte mobilização policial. O Presidente, Emmanuel Macron, pediu que se mantenha uma "presença policial de larga escala" nas ruas.