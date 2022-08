Atriz e modelo Charlbi Dean morre aos 32 anos

Charlbi Dean Kriek © Clemens Bilan/EPA

Morreu esta segunda-feira aos 32 anos a atriz sul-africana Charlbi Dean, protagonista do filme que venceu a Palma de Ouro deste ano no Festival de Cannes - "O Triângulo da Tristeza".

A também modelo morreu num hospital em Nova Iorque, nos Estados Unidos, devido uma "doença súbita e inesperada", confirmou o seu agente. "É devastador", disse um representante da atriz à AFP, sem avançar mais detalhes sobre a causa da morte.

Charlbi Dean nasceu e cresceu na Cidade do Cabo, na África do Sul. Ainda na infância começou a fazer alguns trabalhos como modelo, com aparições frequentes em capas de revistas, e estreou-se na representação em 2010, com a comédia "Spud".

Em "O Triângulo da Tristeza", filme do realizador sueco Ruben Östlund que conquistou o maior galardão do Festival de Cannes no dia 28 de maio, Charlbi Dean contracena com Harris Dickinson para interpretar um casal de celebridades num cruzeiro de luxo.

O filme chega nos cinemas em setembro na Dinamarca, não sendo ainda conhecida a data de estreia em Portugal.