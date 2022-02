Morreu a atriz Margarita Lozano, musa de Buñuel e Pasolini

Margarita Lozano (à esquerda) © DR (arquivo)

A atriz Margarita Lozano, ícone do cinema espanhol do século XX e musa de realizadores como Luis Buñuel e Pier Paolo Pasolini, morreu na madrugada desta segunda-feira na região de Murcia, Espanha, aos 91 anos.

A morte da atriz, na sua residência, na localidade de Lorca, onde vivia há décadas, foi confirmado à agência de notícias EFE pelo município.

Margarita Lozano foi distinguida em 2021 com a Medalha de Ouro das Belas Artes pelo Governo espanhol, como reconhecimento da sua trajetória no mundo do cinema, que a levou a trabalhar com atores como Francisco Rabal ou Clint Eastwood.

Participou nos filmes "Por um Punhado de Dólares" (1964), de Sergio Leone, "Viridiana" (1961), de Luis Buñuel, e "Pocilga" (1969), de Pier Paolo Pasolini.

Nascida em Tetuán, em 1931, passou a infância e juventude na cidade de Lorca, e aos 19 anos foi viver em Madrid para estudar, centrando-se na sua vocação para o teatro.

Pela mão do encenador Miguel Narros participou em diversas peças nos anos 1950 e 1960, e continuou a carreira pela televisão e pelo cinema, tanto em Espanha como Itália, dirigida por cineastas como Luis Lucia, Luis Buñuel, Mario Camus, Sergio Leone e Pier Paolo Pasolini, entre outros.

Depois de uma retirada voluntária durante algum tempo, regressou aos palcos nos anos 1980 para trabalhar com os irmãos Paolo e Vittorio Taviani, que a dirigiram em filmes como "A Noite de São Lourenço" (1982) e "Bom dia Babilonia" (1987), em Espanha, e também em "A Missa Acabou" (1985), de Nanni Moretti, em Itália.

A sua última aparição em palco foi sob a direção da encenadora Amelia Ochandiano, na peça "A casa de Bernarda Alba", de Federico García Lorca (2005-2007), depois de ter interpretado "Seis personagens em busca de autor" de Pirandello, dirigida por Miguel Narros.