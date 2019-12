Atriz russa Galina Volchek morre aos 86 anos

A atriz russa Galina Volchek a aplaudir o Presidente russo Vladimir Putin © Sergei Karpukhin/Reuters

Por Lusa 26 Dezembro, 2019 • 21:03 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A atriz russa e diretora artística do Teatro Sovremennik de Moscovo, Galina Volchek, morreu esta quinta-feira, aos 86 anos, na capital russa. O anúncio foi feito pelo Teatro Sovremennik, que, no entanto, não mencionou as causas da morte de Galina Volchek, mas meios de comunicação social russos adiantaram que a atriz tinha sido hospitalizada há alguns dias devido a uma pneumonia.

Volchek formou-se em teatro na Escola de Teatro e Arte de Moscovo em 1956, tendo integrado várias peças de teatro e participado em inúmeros filmes. Juntamente com vários atores, fundou o Teatro Sovremennik, assumindo o cargo de diretora artística em 1972, o qual manteve até à sua morte.

As cerimónias fúnebres da atriz russa são ainda desconhecidas.