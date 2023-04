Atuar "em todas as frentes" para "restaurar a segurança". Netanyahu mantém ministro da Defesa

Benjamin Netanyahu, primeiro-ministro israelita © Ronen Zvulun/EPA

O primeiro-ministro israelita Benjamin Netanyahu prometeu esta noite, numa intervenção transmitida pela televisão, "restaurar a segurança" no seu país ao atuar "em todas as frentes", após novo agravamento da violência no Médio Oriente.

"Não permitiremos que o Hamas terrorista se instale no Líbano", acrescentou Netanyahu, e após o Exército israelita ter acusado o movimento de resistência palestiniano islamista de ser responsável pelo lançamento de dezenas de foguetes contra o norte de Israel na quinta-feira.

Netanyahu também anunciou que vai manter em funções o seu ministro da Defesa, Yoav Gallant, após ter anunciado em março a sua demissão devido a um diferendo político relacionado com a reforma do sistema judicial.

No decurso do discurso televisivo, o chefe de governo israelita indicou ter decidido "ultrapassar" as divergências sobre uma reforma que acabou por suspender devido a uma vaga de protestos e uma greve geral que ameaçava paralisar o país.

Estas declarações coincidem com um aumento da tensão na região, após vários dias de violência iniciada na passada quarta-feira quando a polícia israelita assaltou a mesquita Al-Aqsa em Jerusalém e expulsou, espancou e prendeu centenas de palestinianos em pleno Ramadão.

Em resposta, milícias palestinianas e pró-palestinianas lançaram dezenas de 'rockets' (foguetes) em direção a Israel, com o Exército do Estado judaico a responder com bombardeamentos de represália.

Na sequência da escalada, uma delegação egípcia viajou no domingo para a zona, com o objetivo de se reunir com dirigentes israelitas e palestinianos numa tentativa de acalmar as tensões.