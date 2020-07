Aumenta o numero de casos da 2ª vaga de Covid 19 na Austrália

Sinal de local de testes à Covid 19 em Melbourne, Australia. © EPA/JAMES ROSS

Os especialistas chamam-lhe a desastrosa segunda vaga. Esta sexta-feira o estado de Vitória registou o aparecimento de 428 casos do novo coronavírus. Este valor é mais elevado do que o total diário, registado

em Março, em todo o país.

A cidade de Melbourne foi a mais afetada com 423 novas infeções. A semana passada a segunda cidade mais populosa do país foi colocada em confinamento, durante 6 semanas, numa tentativa de controlar a situação.

O responsável da saúde do estado de Vitoria diz esperar que dentro de uma semana os números voltem a estar estabilizados. A associação médica australiana não está tão otimista e pede ao governo estadual para endurecer as medidas de contenção. A AMA diz que se isso não for feito agora, depois pode ser tarde demais.

O primeiro-ministro do estado deu uma conferência de imprensa para fazer o balanço da situação adiantando que nas últimas 24 horas morreram mais 3 pessoas. Dois homens com 80 e 70 anos e uma mulher com cerca de 80.

Daniel Andrews admitiu que as medidas de contenção não são agradáveis mas defendeu que todos têm de ajudar a controlar a pandemia. O responsável agradeceu aos que têm cumprido as regras e garantiu que não quer endurecer as medidas de contenção.

Com o aparecimento da segunda vaga as fronteiras com os estados vizinhos foram encerradas. Houve, no entanto, alguns casos de contágio por exemplo de quem esteve em Melbourne e depois foi para Sidney. Na capital da Nova Gales do Sul um caso inicial contagiou mais 42 pessoas. Nas últimas 24 horas apareceram mais 13 infetados.

As autoridades do estado esperam que o contágio não vá mais além e para isso restringiram as regras de acesso aos restaurantes, casamentos e funerais.

