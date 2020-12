Aumenta para 17 número de mortes após queda de autocarro de viaduto no Brasil

O acidente ocorreu por volta das 13h30 de sexta-feira (hora local, 16h30 em Lisboa) © AFP

Pelo menos 17 pessoas morreram na sequência da queda de um autocarro de um viaduto, no estado brasileiro de Minas Gerais, segundo a última atualização feita pelos bombeiros na noite de sexta-feira.

O balanço anterior feito pelas autoridades locais, durante a tarde, dava conta de 14 vítimas mortais.

Segundo os bombeiros de Minas Gerais (sudeste do Brasil), dos 17 mortos, 12 perderam a vida no local do acidente e cinco a caminho do hospital ou já nas instalações hospitalares.

Vinte e sete pessoas foram resgatadas com vida e conduzidos para hospitais da região, sendo que três sobreviventes encontram-se em estado considerado grave (um adulto e duas crianças).

O acidente ocorreu por volta das 13h30 de sexta-feira (hora local, 16h30 em Lisboa), no município de João Monlevade, no estado de Minas Gerais, e levou ao bloqueio parcial da estrada.

As causas que motivaram a queda do autocarro, ao lado de uma linha férrea, ainda estão sob investigação. Apesar de as autoridades terem indicado, num primeiro momento, que o veículo tinha caído de uma altura de 15 metros, a Polícia Civil informou que a queda foi de 35 metros.

Segundo as informações do Corpo de Bombeiros à imprensa local, quando estava a passar pelo viaduto, o motorista "perdeu o controlo do veículo após suposta falha mecânica no travão, chocando o seu retrovisor com um camião que passava no local".

"Nesse momento, o condutor gritou que havia perdido os travões e o autocarro começou a fazer marcha a ré, descontrolado, batendo na proteção lateral da ponte. Nesse momento, seis pessoas conseguiram pular do autocarro antes que ele caísse, incluindo o motorista, que ainda não foi localizado", disseram os Bombeiros ao portal de notícias G1, em atualização feita às 20h00 (hora local, 23h00 em Lisboa).

Testemunhas no local relataram à imprensa terem visto o motorista a fugir após o acidente.

As autoridades informaram que todas as vítimas já foram retiradas do local e os corpos foram encaminhados ao Instituto Médico Legal do município de João Monlevade.

O veículo acidentado, pertencente à empresa Localima Turismo, saiu do estado de Alagoas (nordeste) na manhã de quinta-feira e tinha como destino São Paulo.

A Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) informou que o autocarro não tinha autorização para fazer transporte de passageiros.

"A empresa (Localima Turismo, proprietária do autocarro) está cadastrada na ANTT e tem um Termo de Autorização para prestação de serviço regular concedido pela Justiça, por ordem judicial provisória. No entanto, o veículo em questão não estava habilitado para prestar o serviço de transporte de passageiros", disse o órgão ao G1.

O veículo em causa já havia sido autuado três vezes por transporte irregular de passageiros.

Há pouco mais de uma semana, um outro acidente entre um autocarro e um camião matou 42 pessoas em Taguaí, no interior do estado de São Paulo.