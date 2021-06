Aumenta para 63 número de mortos do acidente ferroviário no Paquistão

© EPA

Pelo menos 63 pessoas morreram no acidente ferroviário ocorrido no domingo no sul Paquistão, disse esta segunda-feira a companhia nacional de caminhos-de-ferro do país, num novo balanço.

De acordo com as informações oficiais, o comboio que descarrilou acabou por embater num outro comboio de passageiros que seguia em sentido contrário.

A companhia Pakistan Railways publicou esta segunda-feira a lista de vítimas do acidente que aconteceu na noite de domingo entre os dois comboios no sul do país.

Cerca de 1.100 passageiros encontravam-se a bordo dos dois comboios, indicaram as autoridades ferroviárias.