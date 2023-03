Auroras boreais cada vez mais a sul. Imagens de uma aparição rara

Por Carolina Rico 02 Março, 2023 • 10:48 Partilhar este artigo Facebook

As auroras boreais no hemisfério norte e auroras austrais no hemisfério sul são habituais nas regiões do Ártico e Antártida, mas nos últimos dias o fenómeno foi registado em países muito mais afastados dos polos.

Os céus de Inglaterra, Países Baixos e até França iluminaram-se luzes coloridas e brilhantes, em vários casos inéditos, e foram notícia dois pilotos que se desviaram do seu curso para que os passageiros pudessem ver melhor:

O voo AY488 da Finnair que ligava Kuusamo a Helsínquia, na Finlândia, fez um loop sobre a cidade de Puolanka para atravessar uma aurora.

Many thanks to the Captain of Finnair flight AY488 from KAO to HEL tonight for making an unscheduled 360 up in the air so all passengers can enjoy the magic @Finnair pic.twitter.com/5QujW4nMFZ - Kirsi Komi (@KomiKirsi) February 26, 2023

E um piloto da easyJet que viajava de Reykjavik, na Islândia, para Manchester, no Reino Unido, fez o mesmo sobre as Ilhas Faroé.

Big thanks to the @easyJet pilot of EZY1806 from Reykjavik to Manchester who did a 360 fly by mid flight to make sure all passengers could see the incredible Northern Lights pic.twitter.com/A4CHi9Hqgo - Adam Groves (@APTGroves) February 27, 2023

Este fenómeno natural ocorre devido ao contacto dos ventos solares com o campo magnético da Terra. As partículas e energia provenientes de tempestades solares reagem com os gases da atmosfera, provocando luzes verdes ou vermelhas quando ao contacto com o oxigénio ou azuis e roxas em contacto com o nitrogénio.

Ao longo dos próximos anos as luzes do norte podem surgir cada vez mais a sul e mais regularmente, devido à entrada do sol num ciclo de maior atividade, antecipa Robert Massey, diretor da Real Sociedade Astronómica do Reino Unido, citado pela CNN.